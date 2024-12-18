Кузбасский художник украсил остановку портретами космонавтов из первого отряда
Художник из Кузбасса создал портрет космонавта Волынова, празднующего 90-летие
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Художник Дамир Хуссамов из Кемеровской области, известный своими картинами на остановках общественного транспорта, написал портреты космонавтов Юрия Гагарина и Бориса Волынова — последнего из ныне живущих членов первого отряда космонавтов СССР, который сегодня празднует 90-летний юбилей, сообщает Сiбдепо.
Художник создал черно-белые портреты космонавтов на остановочном павильоне «Площадь Победы» в своем родном городе Прокопьевске, говорится в сообщении.
Уроженцем Прокопьевска является и космонавт Борис Волынов, которому 18 декабря исполняется 90 лет, отмечается в сообщении. Местный художник сделал своеобразный подарок и выразил уважение своему знаменитому земляку.
Картины были созданы по известным фотографиям космонавтов.