Кузбасский художник украсил остановку портретами космонавтов из первого отряда

сегодня в 11:05

Художник Дамир Хуссамов из Кемеровской области, известный своими картинами на остановках общественного транспорта, написал портреты космонавтов Юрия Гагарина и Бориса Волынова — последнего из ныне живущих членов первого отряда космонавтов СССР, который сегодня празднует 90-летний юбилей, сообщает Сiбдепо .

Художник создал черно-белые портреты космонавтов на остановочном павильоне «Площадь Победы» в своем родном городе Прокопьевске, говорится в сообщении.

Уроженцем Прокопьевска является и космонавт Борис Волынов, которому 18 декабря исполняется 90 лет, отмечается в сообщении. Местный художник сделал своеобразный подарок и выразил уважение своему знаменитому земляку.

Картины были созданы по известным фотографиям космонавтов.