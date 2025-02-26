Культурный центр Любови Орловой в Подмосковье приглашает посетитиелей

Культурный центр им. Любови Орловой подготовил праздничную программу, приуроченную к международному женскому дню. Гостей ждут три музыкальных события. Об этом рассказали в министерстве культуры и туризма Московской области.

7 марта состоится трибьют-концерт Whitney Houston by Fantine, в котором прозвучать хиты легендарной певицы в исполнении артистки русско-доминиканского происхождения Fantine. Она много лет работает солисткой Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана. В программе собраны самые популярные хиты из 30-летней карьеры Уитни Хьюстон (12+). Подробная информация и билеты на сайте Мособлкино.

8 марта зрителей ждет спектакль «Салон красоты, или О чем говорят женщины». Это легкая, остроумная и трогательная комедия о женской дружбе, секретах и мечтах в постановке театра Дениса Матросова. Режиссер Игорь Красилов. В ролях Наталья Бочкарева, Вячеслав Разбегаев, Карина Мишулина, Елена Дудина, Игорь Гаспарян, Анатолий Смиранин, Марина Коцько-Баканова (16+). Подробная информация и билеты на сайте Мособлкино.

9 марта вниманию зрителей представят балет «Императрица Екатерина» на музыку А. Бородина, К. Лядова, Р. Вагнера и других в постановке театра «Русские балетные сезоны». Хореограф Мария Левицкая. Спектакль показывает период молодости Екатерины Великой, ее путь к трону, сопутствующие ему размышления, сомнения, препятствия и переживания (12+). Подробная информация и билеты на сайте Мособлкино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.