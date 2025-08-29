Культурный капитал: каким получился 111-й номер «Сноба»

Фотографии в номере, как и далее, выполнены Марией Хавториной. Лицами осеннего выпуска «Сноба» стали известные личности: Иван Янковский, Евгений Водолазкин, Сергей Чобан, Савва Савельев, Наталия Опалева и Алексей Варламов. Редакция совместно с ними провела детальный анализ одного из самых ценных активов общества — культурного капитала.

«В новостных лентах и финансовых отчетах мы ежедневно видим экономическое объяснение событий. Однако, обратившись к исследованиям выдающихся историков и социологов, становится очевидной более глубокая закономерность. Движущей силой мира являются не только финансовые потоки, но и культурные коды, ценности и устои», — заявила издатель проекта Марина Геворкян.

Главным героем выпуска стал Иван Янковский, исполнивший роль продюсера эпохи нулевых в новом сериале Жоры Крыжовникова «Москва слезам не верит. Все только начинается». Журнал «Сноб» побеседовал с актером о культовой картине Владимира Меньшова, о знаковых фильмах, о процессе взросления и сновидениях.

Фотосессию для журнала с актером провел Иван Князев, съемки проходили в непростых погодных условиях. Заказать журнал можно на Ozon и Wildberries.