Культурно-исторический квест стартовал в Лобне

Жителей Лобни приглашают отправиться в путешествие по знаковым местам города. Новый городской квест «Познавай» разработан совместно администрацией округа и местным отделением общественной организации «Молодая гвардия». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Маршрут квеста создан так, чтобы участники увидели город и смогли погрузиться в его культурное наследие. Он включает 19 разных локаций: 16 учреждений культуры и 3 исторических памятника. На каждой точке участников ждут интересные задания. Успешное выполнение каждого задания отмечается специальной печатью в маршрутном листке.

Подробную информацию о том, где получить маршрутный листок, можно найти здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.

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