Культовая рок-группа Oasis планирует громкое возвращение с концертами в 2025 году

Как сообщает влиятельная газета The Times со ссылкой на осведомленные источники, коллектив братьев Галлахеров намерен выступить на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, а также в родном Манчестере. Кроме того, не исключено, что Oasis станет хедлайнером знаменитого фестиваля в Гластонбери.



Представители самой группы пока не подтвердили эту информацию официально. Однако вокалист Лиам Галлахер оставил многозначительный комментарий в социальных сетях: «Увидимся».



Oasis была создана в 1991 году братьями Ноэлем и Лиамом Галлахерами и стала одной из самых влиятельных британских рок-групп 1990-х годов. Коллектив распался в 2009 году на фоне давних конфликтов между участниками.