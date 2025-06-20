Ксения Собчак рассказала о новом месте работы Михаила Ефремова

Журналистка Ксения Собчак поделилась информацией о новом месте работы актера Михаила Ефремова после его выхода из колонии. Он присоединился к «Мастерской 12» под руководством режиссера Никиты Михалкова, сообщает «Царьград» .

«По поводу информации про Михаила Ефремова и того, что Михалков помог ему с работой: все так, действительно, Никита Сергеевич помог, я — свидетель. Миша написал письмо, и оно Михалкова тронуло. Михалков вообще такой: может быть очень жестким, но реально имеет и ресурс, и возможность помочь творческой интеллигенции в России. Такой Горький нового времени», — отметила Собчак.

Она уточнила, что «Мастерская 12» Михалкова стала для Ефремова новым местом постоянной работы. Дебютное выступление актера состоится именно на сцене театра Михалкова.

В 2020 году Ефремов был осужден за ДТП, повлекшее смерть человека, и приговорен к лишению свободы. Он был освобожден досрочно в апреле 2025 года после соответствующего решения суда. Теперь Ефремов обязан соблюдать условия УДО, включающие регулярную явку в полицию, запрет на смену места жительства и управление транспортными средствами.