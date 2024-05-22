Кристина Асмус начала съемки в мюзикле «Чучело»

Актеры Кристина Асмус и Кирилл Кяро снимаются в мюзикле «Чучело». Это современная адаптация произведения Владимира Железникова, сообщает Кино-Театр.ру .

В готовящейся интерпретации повести будет рассказана история первой подростковой любви, превращающаяся в историю предательства. Главная героиня Аня берет на себя вину друга и становится объектом травли одноклассников, которая идет как в реальном мире, так и в соцсетях.

Главные роли в мюзикле исполнят молодые актеры Мария Симонова, Максим Карушев, Даяна Гудз, Марфа Просвирникова и Александр Присмотров-Белов, а взрослых сыграют Кристина Асмус и Кирилл Кяро. Асмус будет учительницей, а Кяро — отцом Ани.

Фильм будет сочетать в себе жанры подростковой драмы, соцдрамы, мюзикла и скринлайфа. Зрителям покажут и реальный мир героев, и виртуальную часть истории.

Снимет кино режиссер Илья Хотиненко вместе с оператором Ильей Комаровым. В создании картины еще участвуют художник Дмитрий Буковский и музыкальный продюсер Александр Варлей.

Музыкальное решение мюзикла основано как на известных треках, так и на новых, специально написанных для кино композициях.