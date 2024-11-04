Крис Мартин из Coldplay на концерте в Мельбурне провалился в люк на сцене

В Мельбурне на концерте британской рок-группы Coldplay произошел курьезный случай с вокалистом Крисом Мартином, который общался с фанатами, шел спиной вперед по сцене, и в итоге провалился в люк, пишет РЕН ТВ со ссылкой на The Irish Sun.

Инцидент с Мартином произошел в перерывах между композициями, когда он общался с поклонниками. Вокалист шел по сцене спиной вперед, поэтому не заметил перед собой опасность.

Мартин рухнул в люк в момент, когда произносил очередную реплику. Он мгновенно среагировал и выставил локти в стороны, за счет чего удержался и провалился в отверстие только наполовину.

«Это не запланировано», — сказал вокалист, посмеявшись над инцидентом, когда поднимался из люка по специальной лестнице.

Судя по всему, Мартин не пострадал. На опубликованных кадрах он бодро выбирается на сцену под крики фанатов и рассматривает люк, в который упал.