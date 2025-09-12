Криминальная история: в РФ пытались продать бобину с фрагментом фильма «Брат»

сегодня в 18:50

В Интернете попытались продать уникальную бобину с фрагментом фильма «Брат»

Специалисты кинокомпании СТВ заявили, что бобина с фрагментом культовой кинокартины Алексея Балабанова «Брат», которую неизвестные пытались продать в Интернете, уже не представляет почти никакой ценности, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Одна часть тиражной копии никакой ценности из себя не представляет, пленка, увы, изнашивается, и через некоторое время, как правило, подлежит утилизации, так как смотреть фильм становится невозможным», — сказали в кинокомпании.

Накануне вдова Алексея Балабанова Надежда Васильева заметила публикацию о реализации бобины с цветной кинопленкой, содержащей эпизод из знаменитой картины. В тексте объявления торговец указывает на невозможность проверки пленки из-за отсутствия соответствующей аппаратуры.

Происхождение столь раритетной находки он объясняет обнаружением на территории заброшенной киностудии «Ленфильм». Стоимость артефакта не указана, продавец ожидает предложений от потенциальных покупателей.