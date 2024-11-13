Культурные выходные пройдут в музее-усадьбе «Архангельское»

Концерт «К детям» — в Колоннаде музея-усадьбы «Архангельское» в Красногорске пройдет концерт, который будет интересен как детям, так и взрослым, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Вас ждут яркие выступления и незабываемые впечатления.15 ноября, пятница: Концерт «По страницам русской музыки» — ещё один концерт, который подарит вам удовольствие от прослушивания классической русской музыки в исполнении талантливых музыкантов.

16 ноября пройдет мастер-класс по росписи тарелок из фарфора «Птицы Архангельского» — это уникальная возможность создать своими руками красивые и оригинальные тарелки с изображением птиц, которые обитают в окрестностях музея-усадьбы. Концерт «Шедевры классической и новой музыки» — еще один концерт, который порадует вас разнообразием музыкальных жанров и стилей.

17 ноября пройдет выступление «Пеппи Длинный чулок» — если вы любите приключения и яркие эмоции, то этот концерт станет для вас настоящим подарком. Посетителей ждет веселое и увлекательное представление, основанное на знаменитом произведении Астрид Линдгрен.Книжный клуб: Вирджиния Вулф «Миссис Дэллоуэй» — встреча книжного клуба, где вы сможете обсудить роман Вирджинии Вулф «Миссис Дэллоуэй».

Это отличная возможность поделиться своими мыслями и впечатлениями о книге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.