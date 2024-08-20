Красногорский завод им. С. А. Зверева — партнер фестиваля PHOTOVIDEO.FEST

Красногорский завод им. С. А. Зверева предлагает принять участие в фотоконкурсе на PHOTOVIDEO.FEST 2024, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники протестируют 12 объективов из линеек «Селена», «Зенитар», «Гелиос» и получат шанс выиграть две модели. Фестиваль начинает работу 17 августа в «Старт Хаб» на Красном Октябре.

Конкурс пройдет в формате квеста, включающего восемь локаций. В каждой нужно сделать снимок в определенном стиле или жанре. Например, в фотозоне «Зенит» надо снять портретное фото приглашенной модели. Для этого КМЗ предоставит оптику собственного бренда. На выбор будут предложены художественный объектив с управляемым боке Селена 58 mm f/1,9, обладающий высокой светосилой Гелиос 40-2 85 mm f/1,5, а также Зенитар 75 mm f/1,4 Helios Edition, благодаря которому изображение получается с эффектом акварели, и другие.

Красногорский завод им. С. А. Зверева разыграет два объектива. Одну модель подарят за лучшее портретное фото, сделанное в фотозоне «Зенит», а вторую вручат тому, кто выполнит все восемь заданий и получит наивысшую оценку жюри.

«На фестивале мы предлагаем участникам окунуться в мир мануальной оптики. Она открывает простор для экспериментов и развития собственного стиля съемки. Такие объективы создают мягкое размытие фона. А ручная настройка фокуса обеспечивает высокую резкость и глубину изображения, что трудно достичь с автоматической фокусировкой», — сказал генеральный директор КМЗ Евгений Кузнецов.

Красногорский завод им. С. А. Зверева также организует на фестивале лекции профессиональных фотографов — Андрея Жукова и Александра Макушина. Оба работают в жанре портретной съемки и неоднократно снимали на оптику бренда «Зенит».

От Жукова участники узнают об особенностях съемки людей на мануальную оптику и смогут на практике в фирменной фотозоне оценить ее преимущества. Помимо портретной съемки, фотограф также работает в жанрах коммерческой фотографии, спортивного и корпоративного репортажа.

Лекция Александра Макушина посвящена свободе в фотографии. Его работы неоднократно получали призы мировых конкурсов фотографии, включая International Photography Awards, 35Awards и Tokyo Foto Awards.

Московский PHOTOVIDEO.FEST 2024 — серия фестивалей фотографии и видеографии. Мероприятие пройдет с 17 по 18 августа. Российские фотографы поделятся знаниями о режиссуре фотографии, психологии семейных снимков, создании подходящей атмосферы с помощью света и другими тонкостями съемки. Красногорский завод им. С. А. Зверева входит в число ключевых партнеров мероприятия.

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