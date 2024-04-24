Красногорский филиал Музея Победы станет одной из площадок Фестиваля правильного кино

Красногорский филиал Музея Победы впервые станет одной из площадок проведения III Международного фестиваля правильного кино, приуроченного к празднованию Дня Победы. Показы конкурсной программы пройдут в Красногорском филиале 1, 3, 8 и 9 мая, передает пресс-служба музея.

Зрители увидят документальные и игровые картины, короткий метр и анимационные фильмы, а также военно-патриотические и исторические сериалы 2022–2024 годов.

«На одном из показов гостям представят фантастическую мелодраму „Катя-Катя“, которая рассказывает историю двух московских школьниц — из 1942 года и нашего времени. В течение одного дня можно будет посмотреть цикл документальных фильмов о шедеврах военных музеев нашей страны. Кроме того, юных гостей ждет полнометражный анимационный фильм „Альмандар“, снятый по мотивам пьесы драматурга Туфана Миннуллина „Старик из деревни Альдермыш“. Спектакль-притча шел в Казани 36 лет и за это время стал уникальным культурным явлением современной истории Татарстана. И это далеко не вся программа кинофорума, которую представят в Красногорском филиале», — рассказали в Музее Победы.

Посмотреть фильмы фестиваля жители и гости Подмосковья смогут бесплатно, после предварительной регистрации. Программа фестиваля в Красногорском филиале Музея Победы и регистрация на показы доступна на сайте: https://poklonka-cinema.ru/programma-festivalya/.

III Международный фестиваль правильного кино пройдет с 30 апреля по 10 мая, к участию в кинофоруме отобрано 33 картины, еще 20 фильмов покажут в рамках внеконкурсной программы фестиваля. В программу кинофорума вошли картины производства России и зарубежья (Беларусь, Киргизия, Китай, Республика Сербская и др.). Организатор фестиваля — Музей Победы.