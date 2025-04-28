Красногорский филиал Музея Победы будет работать все майские праздники

В праздничные майские дни с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая — Красногорский филиал Музея Победы будет открыт для гостей и посетителей. В эти дни музей будет работать с 10:00 до 18:00. Многодетные семьи и дети до 14 лет смогут посетить культурную площадку бесплатно, передает пресс-служба музея.

«В День Победы наш музей традиционно распахнет двери для всех желающих, и посетить его можно будет бесплатно. Посетители увидят обновленный первый этаж филиала Музея Победы и познакомятся с разделами о Первой мировой войне, причинах появления нацизма и начале Великой Отечественной войны. Кроме того, гости увидят выставку, посвященную 40-й годовщине со дня открытия музея. Временная экспозиция расскажет о том, с чего начиналась история музея, кто стоял у его истоков, как шло комплектование фондовой коллекции и развитие музейной деятельности. Филиал будет работать дольше обычного, до 20:00, последняя экскурсия начнется в 18:30», — отметили в Красногорском филиале Музея Победы.

В праздничные дни гостей ждет насыщенная праздничная программа — экскурсии, концерты, выставки, мастер-классы, кинопоказы, спектакль и шахматный турнир. Так, например, 5 мая для гостей будет организована арт-площадка «Место встречи — Музей Победы», в рамках которой пройдут праздничный флэшмоб «80 лет Победы», концерт, выставка ретроавтомобилей и мастер-классы, а 6 мая будет дан старт экскурсионному проекту «Дети-Детям». Кроме того, 8 мая состоится спектакль «Василий Теркин» Московского патриотического театра «Варяги» с участием артистов театра, а также пройдет пешеходная экскурсия «Красногорск — Победе».

9 Мая в музее будет организована насыщенная праздничная программа. Гостей в течение дня ждут на эксклюзивной экскурсии «Великой Победе посвящается», также на площадке музея состоится музыкальная акция «Споемте, друзья». Она пройдет в формате «открытого микрофона», и каждый посетитель сможет исполнить свою любимую песню военных лет. В рамках Фестиваля правильного кино представят художественный фильм «Мешок картошки» и документальную ленту «Почему Сталин — это не Гитлер». Кроме того, для посетителей подготовят различные мастер-классы для детей и взрослых.

В рамках празднования, все желающие смогут сделать на память историческую фотографию в организованной на уличной площадке фотозоне «Знамя Победы».

Подробнее — на сайте Красногорского филиала Музея Победы: https://mmna.ru/

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.