Красногорские авторы стали дипломантами литературных конкурсов

Церемония награждения победителей литературных конкурсов имени Роберта Рождественского (в области поэзии) и Михаила Пришвина (в области прозы и краеведения) состоялась 5 апреля во дворце культуры «Сатурн» в Раменском муниципальном округе. В числе дипломантов — представители городского округа Красногорск, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие прошло в рамках III съезда Союза писателей Подмосковья, сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Дипломантом Московской областной литературной премии им. Роберта Рождественского в номинации «Зрелое перо» стала Елена Асатурова с книгой «Перелетная птица» из городского округа Красногорск. А житель муниципалитета Александр Дергачев — автор книги «Очень короткая проза» — вошел в число дипломантов Московской областной премии им. М. М. Пришвина в номинации «Художественные произведения».

Премии лауреатам и дипломантам, а также благодарственные письма руководителям литературных объединений вручили директор Московской губернской универсальной библиотеки Елена Замышляйченко и председатель правления МОО СП России Сергей Антипов.

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