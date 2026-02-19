«Красивый выход» соберет рекордное число участниц по всей России

Всероссийская акция «Красивый выход» 5 марта объединит около 50 тысяч участниц по всей стране, которые посетят театры и концертные залы в вечерних нарядах. В Петербурге мероприятие пройдет в Концертном зале на Английской набережной, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Акция, приуроченная к Международному женскому дню, проводится в пятый раз и, по данным организаторов, станет самой массовой за всю историю проекта. Участницы движения поддерживают идею возрождения театрального дресс-кода и выходят на культурные события в вечерних платьях и головных уборах.

Проект зародился как частная инициатива жительниц Петербурга, а затем вырос в движение федерального масштаба. Сейчас у «Красивого выхода» работают 54 региональных штаба и проходят сотни локальных мероприятий по стране.

В Петербурге в рамках акции состоится концерт «Ave Maria». Хор и солисты Музыкального театра имени Шаляпина исполнят произведения Баха, Моцарта, Шуберта, Гуно, Листа, Рахманинова и других композиторов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.