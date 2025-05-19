Красивые, но бедные: Сябитова ответила, как Бузовой построить личную жизнь

Главная сваха страны Роза Сябитова рассказала, почему певица Ольга Бузова известная своими романами все никак не может построить свою личную жизнь, сообщает Общественная Служба Новостей .

По мнению звезды, дело заключается в том, что певица не умеет выбирать правильных партнеров. Она уверена, что Бузова склонна выбирать более молодых мужчин без уверенного достатка, «красивых, но бедных». В итоге итог отношений всегда один: мужчина превращается в альфонса, желающие пробиться за счет артистки в шоу-бизнес, а Ольга становится «мамочкой» или «живым кошельком».

Также сваха заявила, что пока Бузова не начнет выбирать себе мужчин статусом выше себя, ее отношения будут терпеть крах.

«Она богатая и знаменитая, ей нужен мужчина с большим достатком и более взрослый, а не какие-то, уж простите, вчерашние школьники. Избранник должен обладать твердым характером и стать опорой для Ольги, чтобы она в его руках могла себя почувствовать слабой, а не наоборот», — заключила Сябитова.

Более того, по мнению Розы, в некоторых своих отношениях Бузова могла сама отпугнуть спутника из-за своего положения и статуса. Некоторые мужчины не готовы мирится с тем, что их женщина популярна, а они окажутся на втором плане. Сябитова пожелала певице поскорее обзавестись подходящим кавалером и подарить ему наследников.