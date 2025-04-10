Краеведческая акция «Московский код» пройдет в столице с 19 по 25 апреля

К Дням исторического и культурного наследия приурочат восьмой краеведческий диктант «Московский код». В него войдут 25 вопросов для трех возрастных групп: 7–11 лет, 12–16 лет, 17–18 лет и старше 18. Акция пройдет с 19 по 25 апреля, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия города.

«Поучаствовать в акции в онлайн-формате можно будет на портале „Узнай Москву“ и в проекте „Активный гражданин“. А написать диктант очно приглашают культурные и образовательные площадки города», — рассказала заместитель мэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

По ее словам, среди локаций — ландшафтный парк «Митино», ситуационный центр правительства столицы и Музей Москвы. К акции в этом году присоединятся образовательные учреждения, в том числе Московский колледж управления, Московский архитектурный институт, Московский государственный строительный университет.

Свои познания может проверить любой желающий после онлайн-регистрации. Для гостей также проведут мастер-классы, экскурсии и лекции. Впервые в этом году местом проведения диктанта может стать любая культурная и образовательная площадка. Для участия необходимо до 16 апреля подать заявку на портале «Узнай Москву».

Ведущими диктантов онлайн станут краеведы, гиды, историки и деятели искусства. Вопросы теста озвучат известные люди. Победители получат билеты на концерты, в музеи, кино и галереи, а также памятные призы.

Краеведческий диктант «Московский код» проводится на протяжении пяти лет. За это время в нем поучаствовали более 550 тыс. человек.