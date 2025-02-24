Космос в кино: «Ленфильм» выпустил документальную ленту о забытом режиссере

К 115-летию Павла Клушанцева на «Ленфильме» вышла картина о режиссере

К 115-летию забытого мастера воплощения космоса в кино, режиссера Павла Клушанцева «Ленфильм» выпустил документальную картину о нем, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Режиссеры Ридли Скотт и Джордж Лукас называли Клушанцева своим учителем, он первый придумал, как показывать космическую Вселенную в кино.

В основе фильма — мемуары самого режиссера. Создатели не только сделали акцент на его биографию, но и показали, как на его творчество повлияли события мировой истории.

«У нас биографический фильм от рождения до последних дней Павла Клушанцева. Мы разделили картину на девять глав, девять макетов и девять десятилетий», — сказал режиссер документального фильма Михаил Архипов.

Уникальность техники Клушанцева состояла в комбинированных схемах с макетами разного размера. Он лично работал над техническими средствами воплощения задумок на экране.