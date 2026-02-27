Кошки VS собаки: книги про каких питомцев россияне любят читать сильнее

В России книги о кошках оказались в 4 раза более популярными, чем о собаках

Книжный сервис «Литрес» зафиксировал рост интереса к книгам о кошках. За последний год выручка от их продаж превысила показатели аналогичной литературы о собаках на 396%, сообщает Сноб .

Исследование приурочили ко Дню кошек, который отмечается в России 1 марта. Аналитики сравнили продажи художественной и нон-фикшн литературы о домашних животных за год.

В художественном сегменте лидируют бумажная и аудиоверсия романа Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут». В топ также вошли «Хроники странствующего кота» Хиро Арикавы и фэнтези Милены Завойчинской «Котоводство по-рыжему».

Среди нон-фикшн на первом месте — руководство зоопсихолога Марины Жеребиловой «КОТоЛОГИКА. О чем молчит кошка», его аудиоверсия заняла третью строчку. Второе место досталось книге эволюционного биолога Джонатана Б. Лососа «От саванны до дивана: Эволюционная история кошек». В пятерку также вошли работа Ольги Латуновой «Литература и котики» и автобиографическая проза Джеймса Боуэна «Уличный кот по имени Боб».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.