Королевский театр юного зрителя стал обладателем наград областного фестиваля

Победителя объявили на торжественной церемонии закрытия XVIII Областного фестиваля «Долгопрудненская осень 2024». В этом году фестиваль длился целых 9 дней и собрал на своих подмостках около 20 профессиональных театров из Московской области и Москвы. Каждый день был насыщен по своей программе и включал не только показы спектаклей, но и лекции, мастер-классы, круглые столы, лаборатории, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Награды в этом году были присвоены в номинациях за лучшие женские и мужские роли первого и второго планов, лучший художник по костюмам, лучший художник по свету.

В конкурсе принимала участие и труппа королевского Театра юного зрителя. Актеры показали новый спектакль «Женитьба», по одноименному произведению Николая Васильевича Гоголя в постановке режиссера, заслуженного работника культуры РФ Натальи Ступиной.

Жюри высоко оценило новый спектакль королевского ТЮЗа и удостоило сразу нескольких наград. За роль Агафьи Тихоновны Екатерина Орлова получила диплом в номинации «За лучшую женскую роль первого плана», а труппа стала обладателем диплома «За лучший актёрский ансамбль». Также за реализацию проекта «Культура малой Родины» получена благодарность партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.