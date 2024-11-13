Молодежь собралась по инициативе студенческой волонтерской команды «Созидатели».

Ребята посмотрели короткометражный фильм «НеАнисия» в котором рассказывается, как главному герою помогли избавиться от вредных привычек, а затем поделились своим мнением — насколько важно беречь свое здоровье, заниматься спортом, вести активный образ жизни.

Также студентам рассказали о городских спортивных объектах, которые могут посещать все желающие. Самый крупный — стадион «Вымпел», где расположены футбольное поле, беговые дорожки, площадки для игровых видов спорта, а также крытая ледовая арена и бассейн. Королевских студентов пригласили заниматься спортом на самом крупном стадионе города

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.