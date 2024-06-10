Королева пианистов Екатерина Мечетина закроет фестиваль «Белые ночи в Дубне»

В ДК «МИР» ОИЯИ концертная программа «Рахманинов» завершит цикла променад-концертов «Белые ночи в Дубне» 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В гостях у наукограда — одна из ярчайших представительниц российской фортепианной школы, «Королева русских пианистов», блестящий музыкант и общественный деятель, советник Президента по культуре и искусству, заслуженная артистка РФ Екатерина Мечетина.

«Нет музыки, более ранящей в самое сердце», — так описала Мечетина произведения великого композитора. Фестиваль в Дубне посвящен его 150-летию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.



Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.