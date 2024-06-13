Концерты фестиваля «Город танцует в парках» пройдут в Подмосковье в выходные

15 и 16 июня в подмосковных парках состоятся завершающие концерты II Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

В субботу, 15 июня, жителей и гостей региона приглашают в 11:00 в парк «Детский городок» г. Щелково; в 15:00 в Пестовский парк Балашихи; в 19:00 в Центральный парк Реутова. В воскресенье, 16 июня, концерты пройдут в 11:00 в Центральном парке культуры и отдыха Долгопрудного; в 15:00 в Центральном парке Истры; в 19:00 и в городском парке культуры и отдыха Солнечногорска.

Местные танцевальные команды представят зрителям концертные номера. Оценивать выступления будет звездное жюри под руководством заслуженного артиста РФ и художественного руководителя проекта Егора Дружинина. В рамках концертной программы на сцене выступят участники телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ: Сергей STK, Виталий Уливанов, Пена, Аня Вишнякова (Вишня) и другие. Ведущей концертов станет актриса театра и кино Светлана Камынина.

Фестиваль «Город танцует в парке» проводится в Московской области второй год подряд. В этом году на концертных площадках в 30 парках региона свои номера представляют танцевальные команды из 55 городских округов.

Завершится фестиваль в сентябре гала-концертом и церемонией награждения участников. Подробная информация — на сайте городтанцует.рф, а также в танцевальном сообществе ВКонтакте.

Фестиваль организован автономной некоммерческой организацией «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Партнер мероприятия — HiFi-стриминг «Звук», информационный партнер — федеральный портал о танцах Dance.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.