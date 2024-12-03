Концертно-выставочный зал в Воскресенске открыл новый творческий сезон

сегодня в 11:38

Красочные декорации и вкусные угощения ждали дорогих гостей уже на пороге Концертно-выставочного зала.

Участников мероприятия поздравил председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Матвиенко и директор Концертно-выставочного зала, депутат округа Жанна Мишина.

Вокалисты арт-группы «Vivat» (руководитель Светлана Максимова), кавер-группы «Quintetto» (руководитель Станислав Бодров) и вокального ансамбля «Prima voce» (руководитель Ирина Шолина) продемонстрировали на сцене симбиоз итальянской и русской культур. Ритмичные мелодии гармонично сливались со звуками скрипки, виолончели и альта в исполнении струнного квартета «Рондо» (руководитель Светлана Черных).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.