Концертмейстер из Химок получила премию губернатора Подмосковья

В Подмосковье подвели итоги конкурса на премию губернатора «Лучший по профессии» в сфере культуры и дополнительного образования. В номинации «Творческий прорыв» победила концертмейстер Центральной детской школы искусств Химок Дарья Тураева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дарья Тураева — многократный лауреат международных конкурсов, концертмейстер и заместитель директора по учебно-воспитательной работе Центральной детской школы искусств. Премия стала очередным профессиональным признанием ее достижений.

«Это огромная радость и гордость для всего нашего коллектива! Дарья Игоревна пополнила звездный ряд преподавателей ЦДШИ, которые ранее также были удостоены звания „Лучший по профессии“. Эта награда — очередное подтверждение того, что в нашей школе работают сильнейшие педагоги, настоящие профессионалы, которые не только блестяще учат детей, но и сами постоянно развиваются и достигают новых вершин», — отметила депутат, директор ЦДШИ Инна Монастырская.

Центральная детская школа искусств Химок входит в число передовых учреждений страны. Преподаватели регулярно повышают квалификацию у ведущих мастеров, становятся лауреатами региональных и международных конкурсов, проводят мастер-классы для коллег из других городов.

В школе обучаются более двух тысяч детей по 19 программам. В 2021 году учреждение стало победителем Общероссийского конкурса министерства культуры России «Лучшая детская школа искусств».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.