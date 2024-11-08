Концерт в рамках проекта «Настоящее будущего» пройдет в Балашихе

Праздник музыки в рамках благотворительного проекта «Настоящее будущего», который реализуется фондом Владимира Спивакова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, пройдет в Балашихе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На сцену выйдут талантливые юные музыканты — виртуозы из лучших московских музыкальных школ и местные воспитанники с Симфоническим оркестром Московской областной филармонии «Инструментальная капелла».

Концерт пройдет в ДШИ № 1 им. Г. В. Свиридова14 ноября в 16:00.

Помимо этого, 14 ноября в Малом зале ДШИ № 1 им. Г. В. Свиридова в 11.00 пройдет мастер-класс, который проведет заслуженный артист России, профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Александр Тростянский.

Это будет седьмой концерт проекта «Настоящее будущего», который реализуется в 2024 году и в первой половине 2025 года в Москве и Московской области. Всего фонд Спивакова проведет 14 концертов и 8 мастер-классов для юных музыкантов. Финалом проекта станет концерт, где участников поприветствует маэстро Владимир Спиваков.

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