Концерт проекта «Уличные музыканты» состоялся в ступинском парке

В четверг, 17 июля, состоялся концерт, который уже стал традиционным и полюбился ценителям качественной музыки.

В рамках этого проекта перед гостями и жителями города выступил блогер E.T.Drummer и барабанщик группы «Castaway Angels» Евгений Цыганков. Он исполнил кавер-версии популярных хитов различных музыкальных жанров: от рока до современной танцевальной музыки.

В программе были как отечественные, так и зарубежные композиции, что обеспечило разнообразие и привлекло аудиторию с разными вкусами.

«Проект „Уличные музыканты“ дает возможность нашей талантливой молодежи представить свое творчество широкой публике. Его основная идея заключается в том, что между зрителями и исполнителями нет никаких преград. Мы стремимся к тому, чтобы музыка объединяла людей и настраивала их на позитивный лад», — рассказал Евгений Шевченко, заместитель директора Молодежного центра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.