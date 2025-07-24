Концерт проекта «Уличные музыканты» состоялся в ступинском парке
Фото - © МБУ РМ «Молодежный центр» г.о. Ступино
Проект «Уличные музыканты» в Ступине вновь подарил свое творчество гостям парка имени Николая Островского, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
В четверг, 17 июля, состоялся концерт, который уже стал традиционным и полюбился ценителям качественной музыки.
В рамках этого проекта перед гостями и жителями города выступил блогер E.T.Drummer и барабанщик группы «Castaway Angels» Евгений Цыганков. Он исполнил кавер-версии популярных хитов различных музыкальных жанров: от рока до современной танцевальной музыки.
В программе были как отечественные, так и зарубежные композиции, что обеспечило разнообразие и привлекло аудиторию с разными вкусами.
«Проект „Уличные музыканты“ дает возможность нашей талантливой молодежи представить свое творчество широкой публике. Его основная идея заключается в том, что между зрителями и исполнителями нет никаких преград. Мы стремимся к тому, чтобы музыка объединяла людей и настраивала их на позитивный лад», — рассказал Евгений Шевченко, заместитель директора Молодежного центра.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.