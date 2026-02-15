Концерт Лолиты снова сорвали в Волгограде

Выступление Лолиты в Волгограде вновь не состоялось, на этот раз по причине низкого интереса публики. Артистке до сих пор не могут простить ее визит на скандальную вечеринку блогерши Насти Ивлеевой, сообщает SHOT .

Запланированный на 20 февраля концерт в зале «Волгоградэкспо» в итоге не состоится. Решающим фактором стала плохая продажа билетов: менее половины было раскуплено за неделю до события при ценах от 3 до 11 тысяч рублей. Организаторы аннулировали мероприятие и пообещали в скором времени вернуть средства всем, кто купил билеты.

Ситуацию усугубило и обращение участников СВО к областному прокурору, в котором они указали на неоднозначные поступки певицы, включая посещение «голой вечеринки», а также ее резкие высказывания.

Несмотря на срывы концертов, Лолита продолжает гастролировать. В День святого Валентина она выступила перед жителями Калининграда на бесплатном концерте. Начало шоу задержалось на три часа, со сцены артистка объяснила это большим наплывом публики и дорожными заторами у комплекса.

В марте 2025 года концерт Лолиты в том же Волгограде был отменен уже по иной причине, также связанной с ее участием в известной вечеринке. Лолита тогда заявила, что когда билеты были почти полностью проданы, она неожиданно получила от городских властей требование предоставить дополнительные разрешения от МВД и Министерства культуры в крайне сжатые сроки. Осознав, что уложиться в отведенную неделю невозможно, певица сама приняла решение об отмене выступления.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.