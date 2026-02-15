Концерт Лолиты снова сорвали в Волгограде
Фото - © Пелагия Тихонова/РИА Новости
Выступление Лолиты в Волгограде вновь не состоялось, на этот раз по причине низкого интереса публики. Артистке до сих пор не могут простить ее визит на скандальную вечеринку блогерши Насти Ивлеевой, сообщает SHOT.
Запланированный на 20 февраля концерт в зале «Волгоградэкспо» в итоге не состоится. Решающим фактором стала плохая продажа билетов: менее половины было раскуплено за неделю до события при ценах от 3 до 11 тысяч рублей. Организаторы аннулировали мероприятие и пообещали в скором времени вернуть средства всем, кто купил билеты.
Ситуацию усугубило и обращение участников СВО к областному прокурору, в котором они указали на неоднозначные поступки певицы, включая посещение «голой вечеринки», а также ее резкие высказывания.
Несмотря на срывы концертов, Лолита продолжает гастролировать. В День святого Валентина она выступила перед жителями Калининграда на бесплатном концерте. Начало шоу задержалось на три часа, со сцены артистка объяснила это большим наплывом публики и дорожными заторами у комплекса.
В марте 2025 года концерт Лолиты в том же Волгограде был отменен уже по иной причине, также связанной с ее участием в известной вечеринке. Лолита тогда заявила, что когда билеты были почти полностью проданы, она неожиданно получила от городских властей требование предоставить дополнительные разрешения от МВД и Министерства культуры в крайне сжатые сроки. Осознав, что уложиться в отведенную неделю невозможно, певица сама приняла решение об отмене выступления.
