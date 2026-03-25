Концерт «Легендарный Паганини» пройдет в музее Чайковского в Клину

Концерт «Легендарный Паганини» состоится 29 марта в государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину. Перед зрителями выступит заслуженный артист России Александр Чернов с программой из 24 каприччио Паганини, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие пройдет в рамках программы юбилейных концертов профессора Московского педагогического государственного университета Александра Чернова. Начало — в 16:00, возрастное ограничение 6+.

Выпускник Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского исполнит 24 каприччио для скрипки соло Никколо Паганини. В этих произведениях композитор создал галерею образов и характеров, передал чувства и картины природы, воплотив силу воображения, радость и драматизм.

Особое звучание концерту придаст скрипка итальянского мастера Страдивари. Инструмент музыкант получил в дар от своего учителя — профессора Московской консерватории Бориса Кузнецова.

Подробная информация о концерте и билеты размещены на сайте музея-заповедника П. И. Чайковского.

