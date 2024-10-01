Концерт ко Дню музыки и Дню учителя прошел в ДШИ Павловского Посада
Фото - © Администрация Павлово-Посадского городского округа
В детской школе искусств Павлово-Посадского городского округа прошло праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню музыки и Дню учителя, передает пресс-служба администрации муниципалитета
Концерт, подготовленный талантливыми воспитанниками и опытными педагогами, стал настоящим праздником для всех присутствующих.
На сцене звучали мелодии различных жанров, от классики до современности, а каждый номер был наполнен эмоциями и мастерством исполнителей.
Перед зрителями выступили ученики и преподаватели по классу гитары, флейты, аккордеона, фортепиано. Также свой профессионализм продемонстрировали вокалисты и хоровой коллектив.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.