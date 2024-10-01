сегодня в 15:30

Концерт ко Дню музыки и Дню учителя прошел в ДШИ Павловского Посада

В детской школе искусств Павлово-Посадского городского округа прошло праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню музыки и Дню учителя, передает пресс-служба администрации муниципалитета

Концерт, подготовленный талантливыми воспитанниками и опытными педагогами, стал настоящим праздником для всех присутствующих.

На сцене звучали мелодии различных жанров, от классики до современности, а каждый номер был наполнен эмоциями и мастерством исполнителей.

Перед зрителями выступили ученики и преподаватели по классу гитары, флейты, аккордеона, фортепиано. Также свой профессионализм продемонстрировали вокалисты и хоровой коллектив.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.