Концерт фестиваля «Город танцует в парках» в Подмосковье посетили 15 тыс человек

В Подмосковье завершился II Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках». 14 сентября в парке Ивантеевки прошел его финальный этап — гала-концерт. Его посетили 15 тыс. человек, сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.

«Наш молодой фестиваль «Город танцует в парках» стал еще популярнее, мы получили более 1 000 заявок на участие во втором сезоне почти из всех городских округов Подмосковья. Танцы в парках — это уже модно: вместе с гала-концертом и концертами в рамках отборочных туров проект в этом году собрал 93 тысячи зрителей. Мы видели, как ребята танцоры и жители ждали фестиваль, встречи с Егором Дружининым, другими нашими популярными хореографами. Значит, будем продолжать. Тем более, что и количество парков благодаря программе губернатора, в регионе растет. Поэтому всех, кто не смог или не решился участвовать в этом году, не прошел отборочные туры, призываю не расстраиваться и желаю успехов в следующем, уже третьем сезоне фестиваля», — рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Зрители увидели выступления 39 команд и 37 городских округов и команды-обладателя приза зрительских симпатий. Победителем стал коллектив Marvel из Серпухова, который и в прошлом году получил звание лучшего в Московской области. Им вручили сертификат на постановку танцевального номера от хореографа-участника шоу «Танцы» на ТНТ.

«Для нас сегодня очень важный день. Огромную значимость имеет то, что мы приняли на своей площадке такой масштабный танцевальный фестиваль. Мы увидели прекрасную программу, перед нами выступили 40 коллективов. Дорогие ребята, вы, безусловно, все талантливые. Продолжайте развивать этот талант в себе», — подчеркнул глава г. о. Пушкинский Максим Красноцветов.

Оценивали выступления конкурсантов звездный состав жюри: художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист России, хореограф, актер, режиссер, профессиональный танцовщик Егор Дружинин и танцор, хореограф и режиссер-постановщик Игорь Рудник.

«Все коллективы интересные. Когда мы отбираем лучший коллектив на площадке в конкретном городе, мы всегда оцениваем выступления относительно того, что происходит здесь и сейчас. Когда все они встречаются на одной сцене в рамках гала-концерта, мы уже видим определенные неточности в их номерах. У наших победителей достаточно простой подход, но при этом они очень хорошо отработали, у них небанальная хореография, они хорошо владеют стилем, что очень важно», — рассказал Егор Дружинин.

В концертной программе приняли участие звезды телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ: DS Crew, Виталий Савченко, Брайан, София Милютина, Вика Михайлец, Ева Уварова, Галина Горбуновой, Сергей STK, Софа. Украшением гала-концерта стало выступление музыкального хедлайнера, певицы MIA BOYKA, а также певцов Свята и ДжаЯмми. Ведущими гала-концерта были актеры кино и телевидения Михаил Башкатов и Анжелика Каширина.

«Проект „Город танцует в парках“ уже второй год наглядно демонстрирует, как в Подмосковье стремительно развивается танцевальное сообщество. Это движение уже стало неотъемлемой частью Культурного кода региона. Для участников это уникальная возможность выразить себя на сцене перед членами жюри и тысячами зрителей в наших парках», — рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

Очный этап второго сезона фестиваля проходил с 18 мая по 16 июня и собрал 78 тыс. зрителей. В 30 концертах в парках приняли участие 297 команд из 55 городских округов Подмосковья.

Подробная информация о проекте на сайте городтанцует.рф и в официальной группе ВКонтакте.

Фестиваль организован автономной некоммерческой организацией «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Партнеры мероприятия — HiFi-стриминг «Звук» и мобильное приложение по поиску творческих площадок для репетиций MUSbooking, информационный партнер — федеральный портал о танцах Dance.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.