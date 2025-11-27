Концерт для мам, веселье для детей, спортивные разминки пройдут в парках Наро-Фоминского округа

Несмотря на ноябрьскую погоду, в парках Наро-Фоминского округа продолжается насыщенная жизнь. Управление культуры и досуга подготовило для жителей и гостей округа массу активностей, чтобы каждый мог провести время с пользой и хорошим настроением, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Центральный парк им. В. В. Воровского.

Главным событием недели станет большое воскресное гуляние 30 ноября, посвященное самому доброму празднику — Дню матери.

Начнется все со спортивной разминки для детей — малыши смогут весело размяться и выплеснуть энергию. Пока взрослые будут наслаждаться трогательными мелодиями на концерте «От сердца к сердцу», для детей начнется своя собственная веселая развлекательная программа с играми и аниматорами.

Кульминацией дня станут творческие мастер-классы. Сначала вас научат создавать сложные заготовки для открыток, а затем пройдет изготовление самого душевного подарка — красивой «Открытки для мамы», которую она будет хранить долгие годы.

А если вам не терпится взбодриться уже в середине недели, приходите в парк в четверг, 27 ноября. Здесь вас ждет энергичный старт дня: бодрая разминка плавно перейдет в полноценное занятие аэробикой на свежем воздухе.

Парк «Мечта».

Для тех, кто ценит активное долголетие, парк «Мечта» приготовил отличную возможность начать день правильно. В пятницу, 28 ноября, мы ждем всех на занятиях по скандинавской ходьбе — популярном и эффективном виде фитнеса для любого возраста.

А для любителей веселых приключений в этом парке тоже найдется программа. В четверг, 27 ноября, ребят ждут «Зимние забавы» — игровая программа, которая подарит море радости и смеха, а после всех участников ждет творческий мастер-класс. В пятницу, 28 ноября, тема игр сменится на более теплую: программа «Мама милая моя» и тематический мастер-класс помогут детям создать для мам небольшой, но очень искренний сувенир.

Парк «Дубки»

Парк «Дубки» приглашает всех, кто следит за своим здоровьем и душевным равновесием. В четверг, 27 ноября, здесь пройдет комплекс оздоровительных практик. Начнется утро с скандинавской ходьбы, а после, чтобы восстановить дыхание и снять стресс, всех ждет сессия дыхательной гимнастики на свежем воздухе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.