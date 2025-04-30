Концепцию развития туризма обсудили представители бизнес-сообщества Шатуры

Тема, которую решили вынести для обсуждения во время бизнес-завтрака, заключалась в выработке концепции развития туризма на территории муниципального округа.

«Наши предприниматели неплохо развиваются, но нужно всех подружить между собой и объединить в одно большое туристическое сообщество. Потенциал для развития внутреннего туризма у нас есть. Важно восполнить пробел в коммуникации», — отметила начальник управления инвестиций и экономического развития Елена Литвинова.

Во время беседы каждый из гостей смог рассказать о себе и своем участии в сфере внутреннего туризма. Например, руководство гостинично-ресторанного комплекса на берегу озера Святого отметило, что готово предложить приезжим отдых с хорошим сервисом и досугом на своей территории, но людям интересно побывать и в окрестностях Шатуры, приобрести местные сувениры. И тут уже на помощь должны прийти краеведы с интересными туристическими маршрутами, фермеры, реализующие собственную продукцию.

Бизнес-консультант Екатерина Канн акцентировала внимание собравшихся на том, что даже природные явления и мистические места могут быть той самой фишкой, которая заманит туристов. Так, северное сияние, которое многократно можно наблюдать в районе микрорайона Керва и п. Долгуша, а также старейшая аномальная зона Подмосковья — урочище Шушмор — станут центрами притяжения.

Представитель экоотеля Ольга Горелова рассказала, что они готовы начать развивать свой существующий хаски-парк как автономное направление.

«Это отличная альтернатива общения с дружелюбными собаками для тех, кто не имеет возможности завести домашнего питомца. Также семьи с детьми могут воспользоваться услугой дог-трекинга и отправиться в увлекательное путешествие по живописным природным местам в компании чудесных хаски. Дополнительно хотим проработать такую услугу, как каникросс — это совместный бег человека с собакой по пересеченной местности, где хозяин и животное соединены специальной упряжкой», — поделилась предприниматель Ольга Горелова.

Чем больше видов туров будет предложено гостям — гастрономические, паломнические, индивидуальные, познавательные, — тем больше шансов для развития туризма в Шатуре.

По словам заместителя главы Анны Глуховой, администрация округа готова с каждым предпринимателем работать в индивидуальном порядке и оказывать содействие в получении различных мер поддержки.

Прошедшая встреча оказалась актуальной и полезной для всех участников бизнес-завтрака. Ведь впереди летний сезон. И для того чтобы туристам легче было ориентироваться в потоке информации, один из участников успел зарегистрировать доменное имя shatura-travel. В дальнейшем это поможет местным рестораторам, отельерам, мастерам, ремесленникам и всем, кто готов что-то предложить гостям Большой Шатуры, заявиться на единой интернет-площадке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.