Константин Маньковский назвал конкуренцию главным фактором развития кино

Генеральный продюсер и основатель Black Box Production Константин Маньковский рассказал о новых проектах, влиянии ухода западных кинокомпаний на российскую индустрию и подчеркнул, что только конкуренция способствует развитию кино, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Маньковский поделился впечатлениями о запуске сериала «Нам покер». По его словам, проект только стартовал, но уже получил положительные отзывы зрителей за диалоги и актерскую игру. Съемки проходили в Петербурге, и команда реализовала все задумки, несмотря на ограниченный бюджет.

Продюсер отметил, что идея сериала о покере появилась еще в 2021 году благодаря увлечению сценаристов этой игрой. Он также рассказал о работе над другим проектом — городским фэнтези «Граница миров», где удалось совместить жанры и повысить качество второго сезона за счет опыта и новых решений.

Продюсер подчеркнул, что не считает себя носителем особой миссии, но ощущает ответственность перед зрителями. Он уверен, что развитие кино возможно только при наличии конкуренции, а уход западных компаний снизил стимул для роста.

«Конкуренция предлагает возможность стать лучше», — пояснил Маньковский.

Он добавил, что основой успешного кинопроизводства остается сильный сценарий, а секретов создания хита не существует. Маньковский также отметил важность доверия в работе с партнерами, в частности с Федором Бондарчуком и Дмитрием Табарчуком, что позволяет создавать востребованные проекты для зрителей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.