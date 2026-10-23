Константин Хабенский со студентами высадил яблони в чеховском саду в Мелихове

Константин Хабенский и 30 студентов Школы-студии МХАТ 22 октября приняли участие в восстановлении сада музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово». Посадка завершила осенний сезон проекта «ЧеховСад: 4.0», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова и исполняющий обязанности ректора Школы-студии МХАТ Константин Хабенский со студентами посадил яблони старинного русского сорта «анис полосатый». Деревья разместили рядом с флигелем, где Чехов написал «Чайку».

Проект исторической реконструкции «ЧеховСад: 4.0» продолжает масштабную реставрацию музея-заповедника в муниципальном округе Чехов. Его цель — вырастить четвертое поколение мелиховского сада, сохранив преемственность традиций.

«Радостно наблюдать за тем, как магнетизм Мелихова растет, набирает силу и объединяет вокруг Чехова режиссеров, актеров, деятелей театра», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Хабенский, чей девиз — «Меньше слов, больше дела», призвал приступить к посадке.

«Пришли поддержать усадьбу и посадить деревья — давайте скорее сажать яблони!» — сказал он.

Для многих из 30 студентов поездка в Мелихово стала первой. Студент Денис отметил, что знакомство с местом, где Чехов создавал «Чайку», «Дядю Ваню» и «Дом с мезонином», стало важной частью начала учебного года и вхождения в профессию.

Основой работы над проектом стала поддержка Академии имени К. А. Тимирязева. Специалисты в области агрономии также участвовали в посадке. Возрождение сада продолжится в апреле–мае 2027 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.