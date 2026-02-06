Константин Эрнст заявил, что телевидение продолжит существовать

Продюсер Эрнст рассказал, почему телевидение не исчезнет с развитием интернета

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст 6 февраля заявил, что телевидение не исчезнет в ближайшее время, несмотря на развитие интернета и онлайн-платформ, сообщает kp.ru .

Российский продюсер Константин Эрнст, которому 6 февраля исполнилось 65 лет, выразил уверенность, что телевидение не исчезнет в ближайшем будущем. Он отметил, что несмотря на распространенные прогнозы о «гибели» телевидения из-за роста интернета и онлайн-сервисов, такие заявления преждевременны.

«Максималистские заявления — это нормально, но немного наивно. Нет, вы не последнее поколение, которое живет с телевидением, даже не сомневайтесь», — подчеркнул Эрнст.

Продюсер добавил, что каждое новое поколение считает себя последним, кто видит театр, кино или телевидение, однако все эти формы искусства продолжают развиваться и находить новые способы взаимодействия с аудиторией.

«При этом театр, кино, телевидение и интернет продолжают мирно сосуществовать и продолжат дальше», — добавил Эрнст.

