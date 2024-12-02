Конкурсы красоты и талантов прошли в Щелкове

В Доме культуры «Медвежьи Озёра» Щелкова состоялись конкурсы красоты и талантов «Осенняя Мини Мисс» и «Юная Мисс „Медвежьи Озёра“, сообщили в пресс-службе округа.

На конкурсе «Осенняя Мини Мисс» маленькие участницы продемонстрировали свои осенние наряды и представили трогательные творческие номера. Они отвечали на вопросы ведущей и размышляли на важные темы, показав свои лучшие личные качества — доброту и красноречие.

Конкурс «Юная Мисс» начался с самопрезентаций, где девочки представили свои визитки и рассказали о себе. На следующем этапе они проявили свои таланты и творческие способности — танцевали, пели, читали стихи и показывали театрализованные постановки.

На этапе «Знание этикета» девочки показали свои блестящие знания, а на кулинарном этапе представили приготовленные блюда. Финальным этапом стало дефиле, где участницы продемонстрировали не только необычные яркие наряды, но и уверенность, грацию и стиль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.