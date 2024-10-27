Конкурс «Starteen-2024» прошел в Волоколамске

Конкурс непрофессиональных танцевальных коллективов прошел в Волоколамске в 13-й раз, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Перед началом танцевального марафона участников, судей и болельщиков поприветствовала глава Волоколамского городского округа Наталья Козлова, пожелав командам честной борьбы.

В этом году коллективы, представившие учебные заведения Волоколамского округа, показали зрителям шоу в стиле 90-х. Создать нужную атмосферу помогли яркий макияж, цветные костюмы, музыкальные композиции.

Победителями конкурса стали команда волоколамского филиала Красногорского колледжа «Dance Crew», команда волоколамской средней школы № 2 «Вот Так Могу», команда «MOKITU dance club».

«Мисс Starteen-2024» стала капитан команды «Dance Dreamers» Алина Бойчук, а «Мистером Starteen-2024» — участник команды «Dance Zone» Иван Захаров.

Приз зрительских симпатий завоевала команда «Just do it».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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