Конкурс рождественской открытки стартовал в Кашире

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Конкурс на лучшую рождественскую открытку среди детей пройдет в Кашире в рамках традиционного Рождественского фестиваля. В прошлом году юными художниками было представлено почти 200 работ на тему любимого всеми христианами праздника, исполненных в разных техниках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сбор работ до 25 декабря проходит по 4 адресам:

библиотека семейного чтения (ул. Ленина, 11/3);

духовно-просветительский центр (ул. Советская, 10а);

городская детско-юношеская библиотека (ул. Металлистов, 13/2);

городская библиотека — филиал им. А. И. Воронкова (ул. Советская, 8).

До 15:00 5 января работы собирают в культурно-досуговом центре «Родина». Возрастное ограничение: 0+.

Выставка работ будет проходить в «Родине» с 6 по 11 января, а 11 января состоится церемония награждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.