Конкурс рисунков с призами «Школа будущего» продлен в Подмосковье до 10 октября

По многочисленным просьбам родителей и педагогов конкурс рисунков с призами «Школа будущего» для учащихся из Большого Серпухова, Ступина, Чехова, Бронниц и Раменского округа продлили до 10 октября 2025 года включительно.

По словам депутата Госдумы Александра Когана, цель проекта — предоставить детям возможность пофантазировать и воплотить свои мечты о современном и комфортном образовательном пространстве.

«Мы живем в удивительное время, когда технологии развиваются стремительно. То, что несколько лет назад казалось фантастикой — например, оживающие фотографии с помощью нейросетей, — сегодня стало реальностью. Кто знает, возможно именно идеи наших детей, воплощенные в рисунках, определят, как будут выглядеть школы в недалеком будущем», — отметил Коган.

Он добавил, что решение о продлении конкурса было принято для того, чтобы каждый творческий ребенок получил шанс проявить себя.

Для участия в конкурсе нужно:

нарисовать свой проект школы будущего;

сделать четкое фото рисунка;

отправить фото рисунка на почту: konkurskogan@yandex.ru до 10 октября;

в письме обязательно нужно указать свое имя, возраст, населенный пункт, школу и телефон для связи;

в теме письма обязательно написать: «Конкурс рисунков — Школа будущего».

Победители получат сертификаты на увлекательные образовательные и развлекательные активности. Призеры будут награждены «умными» колонками «Алиса». Спецприз будет вручен школе, учащиеся которой проявят наибольшую активность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал напутствие подрастающему поколению. Он подчеркнул, что важно преодолевать сложности.

«Пока мы едины — мы непобедимы. Я считаю, что в жизни важно умение чувствовать плечо близкого человека, члена семьи, друга или подругу. А это всегда очень важно, потому что каждый из нас проходит через разные сложности. Кого-то эти сложности ломают, в наши планы ломаться не входит. А это значит, <…> что у каждого человека должен быть характер и единомышленники», — сказал Воробьев.