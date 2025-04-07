Конкурс «Открытка мира» продолжает принимать рисунки

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14 апреля завершится прием рисунков на конкурс МосОблЕИРЦ «Открытка мира», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Стать участником может любой житель Подмосковья в возрасте от 6 до 18 лет, передает пресс-служба МосОблЕИРЦ.

На конкурс уже пришло несколько десятков замечательных работ от совсем маленьких и неопытных художников, и от учеников художественных школ. Ребята рисуют сражения и трагедию войны, седых ветеранов, и, конечно, счастливую Победу.

До 14 апреля рисунки можно направлять на электронную почту skk@mosobleirc.ru.

Общий призовой фонд конкурса — 90 тыс. рублей. Лучшие рисунки увидит все Подмосковье — их напечатают на майских платежных документах.

Все подробности о конкурсе рассказаны ЗДЕСЬ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.