Конкурс на лучшую масленичную куклу проходит в городском парке Каширы

Жители городского округа Кашира могут принять участие в конкурсе «Масленичная кукла». Участникам предстоит создать оригинальную куклу, соответствующую традициям праздника и выполненную с учетом определенных критериев. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Самодельная игрушка должна быть не менее 1 м в высоту и наряжена в традиционную русскую одежду. Каждая работа должна сопровождаться табличкой с указанием фамилии, имени и отчества автора и названия куклы. Прием кукол продлится до 28 февраля. Награждение победителей и участников конкурса состоится 2 марта во время празднования «Солнечной масленицы» в городском парке.

«Конкурс продлится до 28 февраля. Для участия необходимо изготовить масленичную куклу на устойчивой подставке. Произведение должно отличаться яркой самобытностью и оригинальностью. Это отличная возможность проявить творческие способности и сохранить традиции праздника Масленицы. Приглашаем всех желающих принять участие!» — поделилась директор парка Олеся Кожадей.

Возрастное ограничение 6+

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