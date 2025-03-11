Конкурс-фестиваль «Рузская весна» открыл регистрацию участников

Конкурс-фестиваль молодежного творчества пройдет в Центре культуры и искусств Рузы 10 апреля. Принять участие в нем могут и школьники от 14 лет, и студенты до 35 лет, не являющиеся профессионалами в сферах, определенных номинациями. Преподаватели профессиональных образовательных организаций (музыкальных и хореографических), творческих студий, кружков, секций, объединений, школ искусств, а также лица, имеющие профессиональное музыкальное или хореографическое образование, к участию тоже не допускаются.

В этом году принимают заявки по новым номинациям: музыка, танец, художественное слово, оригинальный жанр.

Для участия необходимо в срок до 3 апреля заполнить форму, указав номинацию и данные участника или участников.

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