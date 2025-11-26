«Конкуренция нужна»: продюсер Маньковский рассказал о трендах в российском кино

Продюсер Маньковский: у меня нет миссии в кино, но есть ответственность

Генеральный продюсер и основатель кинокомпании Black Box Production, член Академии российского телевидения, сценарист Константин Маньковский заявил, что российскому кино сейчас сильно не хватает конкуренции: только это явление может мотивировать к улучшениям, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Если говорить о том, на каком уровне российское кинопроизводство сегодня, то оно на прекрасном уровне. Мы все эти годы смотрели на западное и старались стать лучше, чем оно. И где-то стали: некоторые наши фильмы и сериалы были лучше многих западных! Но теперь, не имея перед глазами „спины бегуна“, ты начинаешь думать, что на первом месте», — сказал киноэксперт.

На вопрос о собственной миссии в кинопроизводстве он ответил, что пока скорее воспринимает свою деятельность как ответственность, а о миссии ему думать еще рано. По словам Маньковского, важно давать зрителю надежду вне зависимости от жанра фильма.

Ранее сообщалось о выходе на российских платформах нового сериала «Нам покер» с Александрой Бортич и Артемом Кошманом. Маньковский, выступивший продюсером проекта, также отметил, что прогнозировать его успех пока сложно, но «все идет довольно хорошо».

