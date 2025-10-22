Кончаловский считает, что Москва поддерживает искусство делом

Москва и в правду поддерживает искусство. Причем делает это не на словах, а на деле, рассказал РИА Новости режиссер Андрей Кончаловский.

Он поблагодарил правительство российской столицы и Московскую кинокомиссию за то, что они оказали поддержку во время съемок проекта «Хроники русской революции».

«В подобные моменты становится понятно, что власти мегаполиса и вправду поддерживают искусство на деле, а не на словах», - сказал режиссер.

Кончаловский добавил, что российская столица вдохновляет. Москва является современным культурным мегаполисом.

Город активно развивается и стремится в будущее. При этом в нем удается сберечь историческое наследие, потому что мегаполис ценит собственную историю, отметил режиссер.

