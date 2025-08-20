Композитор рассказал о значении Интервидения для стран СНГ

В сентябре в Москве пройдет музыкальный конкурс «Интервидение-2025». Народный артист и председатель Союза композиторов Таджикистана, автор гимна Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Амирбек Мусоев рассказал RT о том, что ждет от участников и какое значение имеет это международное событие.

Композитор приглашен в жюри конкурса.

«„Интервидение“ — международный музыкальный конкурс, который существовал до 1993 года. Это был мощный международный конкурс. Но так получилось, что мир изменился. Он исчез, как это бывает иногда с разными проектами. Возобновить этот конкурс — хорошая идея. В последнее время, к сожалению, страны на пространстве бывшего Советского Союза немного отдалились друг от друга», — сказал Мусоев.

Он считает, что Интервидение даст большой импульс для музыкального мира: в плане общего понимания ценностей, и в плане подачи музыкальных произведений на эстраде, в плане конкурсантов, которых выбирают на отборочных турах в странах-участницах.

«Я думаю, что многие бывшие союзные республики ждали возобновления Интервидения. И теперь открылась новая дорога для наших музыкантов. Я думаю, Интервидение будет жить долго, впереди у него большое будущее», — заключил композитор.