Комитет ГД одобрил штрафы за дискредитацию традиционных ценностей в фильмах

В России могут ввести штрафы за распространение фильмов, которые дискредитируют традиционные ценности. Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству порекомендовал принять такой законопроект в первом чтении, сообщает ТАСС .

Проект был разработан группой депутатов «Единой России» в декабре 2025-го. Изменения предлагают внести в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно проекту, владельцев аудиовизуальных сервисов ждут значительные штрафы. За первое нарушение физическим лицам грозит до 10 тысяч рублей, должностным — до 100 тысяч, а юридическим — до 700 тысяч рублей. Если нарушение повторится, суммы могут возрасти для граждан до 100 тысяч, для должностных лиц — до 400 тысяч, а для организаций — до 3 миллионов рублей.

Штрафы не будут вводиться за контент, размещенный до 1 марта 2026 года. Избежать ответственности смогут правообладатели которые уже получили от Роскомнадзора прокатное удостоверение на свой фильм или же удалили его в течение суток после получения такого требования.

За неудаление предусмотрена отдельная ответственность. В этом случае штрафы для граждан могут составить до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 200 тысяч, для юридических — до 1 миллиона рублей. При повторном неисполнении предписания суммы штрафов увеличиваются до 300 тысяч, 800 тысяч и 5 миллионов рублей соответственно.

