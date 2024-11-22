Команда Подмосковья поучаствует в III молодежных Арктических Дельфийских играх

С 22 по 26 ноября в Сыктывкаре состоятся III открытые молодежные Арктические Дельфийские игры. От региона в играх примут участие студенты профессиональных образовательных организаций в сфере культуры, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В конкурсной и фестивальной программах Арктических Дельфийских игр будут участвовать более 600 молодых деятелей искусств в возрасте от 10 до 25 лет. Юные таланты смогут проявить себя в 10 номинациях по классическому, народному и современному искусству. Оценивать выступающих будет профессиональное жюри, в состав которого входят порядка 40 деятелей культуры.

Московскую область на III открытых молодежных Арктических Дельфийских играх представляют студентка Московского областного музыкального колледжа им. С. С. Прокофьева Дарья Воробьева; студенты Московского областного базового музыкального колледжа им. А. Н. Скрябина Вероника Тишина и Валентина Мартюшова; студенты Московского губернского колледжа искусств Анастасия Бурак, Олеся Туболец, Софья Зыкова; студент 1-го Московского областного музыкального колледжа Матвей Кураев. Руководитель делегации — Фудашкин М. А. Ребята примут участие в семи номинациях: «Фортепиано», «Скрипка», «Изобразительное искусство», «Народное пение», «Эстрадное пение», «Художественные ремесла», «Народные инструменты».

Официальная церемония открытия Арктических Дельфийских игр состоится 23 ноября, а завершится мероприятие Гала-концертом 25 ноября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.