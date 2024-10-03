Команда из Видного вошла в полуфинал Центральной Юго-Западной лиги КВН

«Могу сказать, что результат считаю удовлетворительным, но есть ощущение что не хватило ещё 1-2 дней, чтобы довести выступление до идеала и сделать его ещё смешнее и интереснее. Приятно удивило, что зрители тепло приняли нашу команду. Также замечу тенденцию, что лучше всего работали шутки на актуальные темы. Уже через месяц нам предстоит полуфинальная игра, а это значит, что пора готовиться уже сейчас», — поделился с пресс-службой капитан «Сборной города Видное» Илья Сенчуров.

Он также рассказал, что на данном этапе приняли участие 17 команд из Тулы, Курска, Казани, Мелитополя, Калининграда, Таганрога, Белгорода, Орла, Смоленска, где они представили разные стили юмора. Выступление команд оценивало компетентное жюри в количестве пяти человек. Конкурс «Приветствие» стал единственным шансом, чтобы показать себя, права на ошибку у участников не было.

Центральная Юго-Западная лига является последней стадией перед попаданием команд в телевизионные лиги, а победитель лиги имеет право напрямую стать участником высшей или премьер-лиги КВН на первом канале. Уже в конце октября 2024 года в Туле «Сборная города Видное» представит Ленинский городской округ в полуфинале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.