Команда из Балашихи сыграет в 1/8 финала Высшей лиги КВН

Команда городского округа Балашиха «Не беспокоить» впервые представит муниципалитет в Высшей лиге Клуба веселых и находчивых. Игра 1/8 финала пройдет 12 марта в Центральном академическом театре Российской армии. Соперниками станут команды из Москвы, Мытищ и Камышлова.

«Уверен, ребят ждет большой успех. Мы все за них болеем. В Балашихе системно развивается КВН среди молодежи – активно работает Балашихинская школьная лига, которая помогает талантливым школьникам раскрывать свои способности и выходить на новый уровень», — отметил Сергей Юров.

В округе уделяют особое внимание развитию молодежного движения. Балашихинская школьная лига объединяет образовательные учреждения и ежегодно собирает десятки команд. Для многих участников именно школьная сцена становится первым шагом к профессиональному росту.

25 ноября 2025 года Балашиха заключила соглашение о сотрудничестве с Планетой КВН. Документ направлен на развитие школьной лиги и создание дополнительных возможностей для юных участников. Ребята смогут получать методическую и организационную поддержку, участвовать в крупных проектах и фестивалях и постепенно переходить в более крупные лиги.

